الصحة تعلن عن شروط إجراء تجارب لقاح فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، شروط إجراء التسجيل في التجارب الإكلينيكية الخاصة بلقاح فيروس كورونا، وحددت الوزارة 5 شروط.

يجب أن يكون السن أكبر من 18 عاما.

يتم تقييم الحالة الصحية العامة.

التسجيل باستخدام الرقم القومي او رقم جواز السفر

يخضع المشارك للتقييم من قبل فريق عمل الدراسة بوزارة الصحة والسكان

يتطلب الأمر التوقيع المسبق على كافة الإجراءات والشروط

وللمشاركة قم بالتسجيل على الموقع

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 801 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 92644 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 102513 حالة من ضمنهم 92644 حالة تم شفاؤها، و 5835 حالة وفاة.