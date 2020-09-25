صور.. وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يشهدان توزيع لحوم الأضاحى

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهشام عبد الغنى آمنة محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية كدفعة عاشرة بواقع إجمالى ما تم توزيعه 40 طنًا بالمحافظة.







وأشاد الحاضرون من المسئولين والتنفيذيين، بعظمة هذا المشروع الذى يعد نقلة حضارية، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحى، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته، علمًا بأن إجمالى ما تم توزيعه حتى الآن على مستوى الجمهورية قد بلغ (778) طنًا.

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