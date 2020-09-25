الأرصاد: طقس الغد حار على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود الطقس غدا السبت نهارا، شبورة مائية صباحا طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، امطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.





طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. وحالة الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجة البحرى، ولطيف على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 الى 2.25 والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى. القاهرة 34 24 الإسكندرية 31 24 وادى النطرون 33 23 طنطا 33 23 شبين الكوم 33 23 دمنهور 32 24 بلطيم 29 24 مطروح 31 23 السلوم 35 24 سيوة 36 23 بورسعيد 30 25 دمياط 30 25 الزقازيق 34 23 المنصورة 33 24 الإسماعيلية 34 22 السويس 34 24 العريش 31 23 رفح 31 23 رأس سدر 33 23 نخل 34 17 نويبع 34 27 طابا 33 26 كاترين 29 16 الطور 33 25 شرم الشيخ 36 27 الغردقة 36 26 مرسى علم 35 28 الفيوم 35 24 بنى سويف 35 24 المنيا 36 23 أسيوط 36 23 سوهاج 37 25 قنا 37 26 الأقصر 39 26 أسوان 40 28 إدفو 39 29 أبوسمبل 41 27 الوادى الجديد 39 25 شلاتين 37 28 أبو رماد 36 27 حلايب 33 29 رأس حدربة 35 28

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