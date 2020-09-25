محافظ المنيا: توقيع الكشف الطبى على 25 ألف مواطن ضمن 100 مليون صحة

قال أسامة القاضى محافظ المنيا، ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تولى اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، من خلال انشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة العديد من المنشآت الطبية من مستشفيات ووحدات صحية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية والتى اهتمت بإتاحة الخدمة الصحية اللائقة لجميع المواطنيين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.





أكد المحافظ، خلال لقاء الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة حققت نجاحا كبيرا على أرض الواقع، ونالت استحسان وإشادة المواطنين، حيث أصبحت بمثابة دافع وطاقة إيجابية يحظى بها المواطن المصرى.

أوضح المحافظ، وفقا لبيان صحفى، اليوم الجمعة، ان الهدف الأساسى من تنفيذ تلك المبادرات والعمل على تحقيق اهدافها هو الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا فى كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابى على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

واستعرض المحافظ، مع وكيل وزارة الصحة عدداً من المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المتعلقة بقطاع الصحة بالمحافظة، على راسهم المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتى شملت "مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى - مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أمراض الثدى – اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا – مبادرة نظمى – مبادرة الكشف عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثى الولادة".

وأعلن المحافظ، أنه تم توقيع الكشف الطبى و تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 25 ألف مواطن، ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

وفيما يخص مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن أمراض الثدى أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ المبادرة من خلال عيادات متنقلة، بـ272 وحدة صحية ومركز طبى حضرى، منهم 142 وحدة صحية تم رفع كفاءتها لانضمامها لمنظومة التامين الصحى الشامل.

وأضاف نادى، أنه تم اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا كمركز معتمد لأداء اختبارات شهادة الزمالة المصرية ضمن 4 مراكز فقط على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع الكشف وتقديم خدمات لعدد 2000 حالة خلال مبادرة نظمى والتى يتم من خلالها تقديم خدمات رعاية أساسية، تنظيم أسرة، ورعاية للسيدات الحوامل.

وأضاف نادى، أنه تم اعتماد مركز معلومات مديرية الصحة بالمنيا كمركز معتمد لأداء اختبارات شهادة الزمالة المصرية ضمن 4 مراكز فقط على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع الكشف وتقديم خدمات لعدد 2000 حالة خلال مبادرة نظمى والتى يتم من خلالها تقديم خدمات رعاية أساسية، تنظيم أسرة، ورعاية للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى أن جميع الوحدات الصحية بالمحافظة تعمل على تنفيذ مبادرة الكشف الطبى عن ضعف السمع المبكر للأطفال حديثى الولادة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بالدعم المقدم لمديرية الصحة من قبل المحافظة وبالتعاون المشترك بين المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية، لإنجاح تلك المبادرات التى من شأنها تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية للمواطنين.