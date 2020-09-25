عاجل- الجزيرة تستقبل فيديوهات التخريب.. القناة القطرية تدعو للعنف والفوضى

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ودعت القناة، أعضاء الجماعة الإرهابية إلى ارتكاب أعمال تخريبية ضد المنشآت العامة، وإرسال الفيديوهات عبر الرقم المخصص، فى دعوة صريحة لارتكاب أعمال الشغب، وهو ما يؤكد أن قناة الجزيرة القطرية منبرا للإرهاب.
وتحاول الجماعة الإرهابية، بشكل كبير إعادة مصر لمسلسل الفوضى والتخريب، وضرب مسيرة التنمية والإنجازات التى تشهدها مصر منذ 6 سنوات، وما زالت مستمرة، وكان وعى الشعب المصرى بالمرصاد تلك المحاولات الخبيثة.
ولم تشهد مصر أى تجمعات، على عكس ما تروج له القناة القطرية من أكاذيب، ولجأت القناة القطرية وأبواق الجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر، لنشر فيديوهات قديمة تعود لعام 2011، وتزعم كذبًا وافتراءً أنها حديثة، وهو ما لم يحدث تمامًا.
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