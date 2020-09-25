«الجنح» تنتظر تقرير العدل للفصل في اتهام رئيس «سينا كولا» بالتهرب من دفع 383 مليون جنيه ضرائب

قررت محكمة جنح مستانف التهرب الضريبي، تأجيل قضية رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بتهمة التهرب من دفع 383 مليون للضرائب العامة علي المبيعات فى القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستانف تهرب ضريبى، لحين ورود تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل لإعداد تقرير عن القضية.

وينظر القضية المستشار المستشار محمد بهي الدين، وعضوية المستشارين أدهم البطريق، وأحمد القزاز و كريم عثمان الروءساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد صبحي.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه فى غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015، قام المتهم "مصطفي .م .ص "، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونا في 23 ديسمبر 2019".

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد جميل قد قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بإداء مبلغ 383634158،20 جنيها ( ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.