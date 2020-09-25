المركزي للحشائش ينهي برنامجا تدريبيا حول الاستخدام الآمن للمبيدات بالبحيرة

"أنهى المعمل المركزي للحشائش الدورة التدريبية، التي نظمها بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، تحت عنوان: الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش، والتي استمرت لمدة 3 أيام، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وقال الدكتور عبده إسماعيل مدير المعمل ان البرنامج التدريبى للدورة، تضمن عدة موضوعات أهمها التعرف على الحشائش المنتشرة فى الزراعات المصرية وخسائرها للإنتاج الزراعى، آلات الرش المستخدمة فى رش مبيدات الحشائش وكيفية معايرتها. فضلا عن الاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش وأهم المبيدات الموصى بها فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر طبقًا للتوصيات المعتمدة للجنة مبيدات الآفات الزراعية. وأشار إلى أن البرنامج التدريبي استهدف ٣٠ مهندس زراعي، بهدف توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش للمزارعين مما ينعكس بدورة على زيادة الإنتاج وتقليل المشاكل الناجمة عن إضرار إستخدام مبيدات الحشائش على المحاصيل

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