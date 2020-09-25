تجهيز أراض وسط سيناء للزراعات الموسمية الشتوية

تستعد محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع مجلسي مدينتي الحسنة ونخل والإدارات الزراعية في وسط سيناء، لتجهيز وحرث الأراضي الزراعية وإعدادها وتهيئتها للزراعات الموسمية الشتوية، في إطار تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول المتوقعة.

وقال أسامة محمد أحمد رئيس مركز ومدينة الحسنة - في تصريحات صحفية، اليوم /الجمعة/ - إنه تم تخصيص جرار زراعي من مجلس المدينة للقيام بأعمال تجهيز الأراضي استعدادا للزراعات الموسمية الشتوية في مناطق الحمض والرويسات والمثنى.

من جانبه، قال سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، إن معدات وجرارات زراعية تابعة لمجلس المدينة قامت بتجهيز الأراضي وحرثها تمهيدًا للزراعات الشتوية، وخاصة البطيخ والقمح والشعير.

وأشار إلى أنه يتم الاستفادة من مياه السيول والأمطار التي تشهدها المنطقة في فصل الشتاء.. حيث تقوم بتحقيق الاستفادة للزراعات القائمة على المياه الجوفية مثل الزيتون إلى جانب المساعدة فى إنبات الأعشاب البرية المستخدمة كغذاء للحيوانات، ويقوم المواطنون بتخزين المياه داخل الهرابات "خزانات أرضية" للاستفادة منها طوال العام.

بدوره، قال عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة في شمال سيناء، إنه تمت زراعة 11 ألفا و145 فدانًا من القمح والشعير على مياه الأمطار خلال موسم 2019/2020 في مختلف مراكز المحافظة .. مشيرًا إلى أن من بين المساحات المنزرعة على مياه الأمطار 4 آلاف و428 فدانًا من القمح و6 آلاف و717 فدانًا من الشعير فى مختلف مراكز المحافظة وخاصة مركزي الحسنة ونخل.

وأضاف مطر، أن محافظة شمال سيناء تستعد كل عام مبكرا لزراعات القمح والشعير والمحاصيل الشتوية على مياه الأمطار والسيول، ويتم العمل على توفير التقاوي بنصف قيمتها تخفيفًا عن المزارعين ولتشجيع التوسع في الرقعة الزراعة، كما يتم توفير الميكنة الزراعية من جرارات وآلات زراعية لخدمة أراضي القمح والشعير بنصف قيمتها.