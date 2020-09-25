الصين تنظم المؤتمر العالمي الخامس للذكاء الاصطناعي في مايو 2021

أعلنت الصين اليوم تنظيم المؤتمر العالمي الخامس للذكاء الاصطناعي في بلدية "تيانجين" شمالي الصين في مايو 2021.
وذكرت سلطات تيانجين –في بيان اليوم- أن المؤتمر يعد معرضا عالي المستوى ودولي يركز على قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث جذبت الدورات السابقة ما يزيد عن 10 آلاف من العلماء ورجال الأعمال والممولين من داخل الصين وخارجها للمشاركة في الحدث، ومناقشة اتجاهات ومستقبل التكنولوجيا الذكية.
وكانت الدورة الرابعة للمؤتمر عقدت في يونيو الماضي في بلدية تيانجين عبر الانترنت، حيث تم توقيع 148 مشروعا.
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