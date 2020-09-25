إنفوجراف.. خدمات استعلام إلكترونية تقدمها وزارة العدل منعا للزحام

والإنفوجراف التالى يوضح خدمات الاستعلام الإلكترونية التى تقدمها وزارة العدل منعا للزحام فى إطار سياسة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل فى تصريحات سابقة له أن هناك خطة تدريبية لتأهيل الموظفين والعاملين بالمحاكم لتطوير أدائهم لاسيما مايتعلق بالرقمنة وسائر الخطوات الإلكترونية فى التعامل مع القضايا.

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