وزيرة البيئة: مصر ثاني أهم مسار بالعالم لهجرة الطيور

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اليوم/الجمعة/، مركز مشاهدة الطيور المهاجرة بشرم الشيخ، وبحضور عدد من خبراء السياحة والبيئة بالإضافة إلى ممثلي وكلات الأنباء العالمية، وذلك في إطار استعدادات مصر لإطلاق حملة ECO Egypt للترويج للسياحة البيئية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد - خلال الجولة - أن للسياحة البيئية مفهوما واسعا يشمل العديد من الأنشطة المتنوعة وليس فقط القيام بالأنشطة البحرية بما تتضمنه من مشاهدة الكائنات البحرية والشعاب المرجانية والأسماك فقط، بل يشمل العديد من الأنشطة والتي تتمتع مصر بها ومنها مشاهدة الحفريات بمحميات الفيوم والاطلاع على ثقافات وأنشطة المجتمعات المحلية من خلال رحلات السفاري كما تتمتع مصر بأحد أهم أنشطة السياحة البيئية بالعالم والتي قامت عليها اقتصاديات دول وهي سياحة مشاهدة الطيور.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر تعد ثاني أهم مسار بالعالم لهجرة الطيور وهو ما يجعل مصر مسارا لأكثر من 700 نوع من الطيور المهاجرة، وقد يصل إلى مليون نوع يمر بمصر مرتين في العام خلال رحلة الهجرة من أوروبا إلى أفريقيا والعودة بفصلي الربيع والخريف حيث تعد مدينة شرم الشيخ واحدة من مسارات الطيور في هذا الوقت من العام أثناء رحلتها مما يمكنا من الاستمتاع بمشاهدة أسراب الطيور من خلال المركز.

واستعرضت فؤاد جهود مصر في مجال حماية الطيور المهاجرة للوفاء بالتزاماتها الدولية وحفاظًا على التنوع البيولوجي منها برامج إغلاق محطات توليد طاقة الرياح عند عبور الطيور لحمايتها بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، كذلك برامج التوعية للمرشدين السياحيين بالطيور وأنواعها وغيرها من البرامج التي جعلت مشاهدة الطيور أحد البرامج السياحية الأساسية بالتعاون بين وزارة البيئة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.. مشيرة إلى أن مشاهدة الطيور ستكون أحد البرامج التي سيتم دمجها في السياحة البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن كل تلك الإجراءات انعكس في حصول مصر على العديد من الجوائز الدولية ومنها فوز مصر الشهر الماضي بجائزة الطاقة العالمية لجهودها في حماية الطيور المهاجرة وهو ما يعد إشادة عالمية بإجراءات مصر في حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة وتكليلا لجهود دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة.

وشددت على أن مفهوم السياحة البيئية المسئولة يحقق الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواردنا الطبيعية مع الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل، وهو ما يعكسه مفهوم التنمية المستدامة وما تسعى مصر لتحقيقه في رؤيتها 2030.

من جانبه، أكد وزير الدولة للإعلام أهمية تسليط الضوء على المحميات الطبيعية ومناطق جذب السياحة البيئية كموقع رصد الطيور المهاجرة في شرم الشيخ، مع العمل على رفع الوعي بأهمية الحفاظ عليها.

جدير بالذكر أن جائزة الطاقة العالمية ENERGY GLOBE Award تأسست عام 1999 من قبل مؤسسة غير ربحية أسسها رائد الطاقة النمساوي "لوولفغانغ نيومان" وهي اليوم واحدة من الجوائز البيئية المرموقة في العالم لتقديم مشاريع مستدامة ناجحة ولإيجاد حلول للكثير من المشاكل البيئية القائمة، وتقدم لخمس فئات وهي الأرض والطاقة والماء والهواء والشباب ويتم منح الجوائز للفائزين من جميع أنحاء العالم في حفل عالمي بحضور كبار الشخصيات الدولية والأكثر تأثيرا على مستوى العالم.