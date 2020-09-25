نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: ميدو: كومان ذبحني وطلب رحيلي.. ولا أقارن نفسي بميسي.. شاهد نشر احمد حسام ميدو تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ". ركز في اللي أنت بتعمله.. حسنى شتا يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد وجة الفنان حسنى شتا رسالة لـ متابعية ونشر صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". لوك جديد.. أحمد مكى لجمهوره: صباح الخير وجمعة مباركة.. شاهد شارك الفنان احمد مكى جمهورة بـ صورة جديدة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق مكى على الصورة قائلا " صباح الخير ... جمعه مباركه ". منة فضالي تشارك متابعيها بصور جديدة.. والجمهور: نورتي إسكندرية نشرت الفنانة منة فضالي عدة صورة جديده لها من اسكندرية وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام " .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار السوشيال.. ميدو: كومان ذبحني ولا أقارن نفسى بـ ميسي.. وأحمد مكى بلوك جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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