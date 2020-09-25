قناة الجزيرة تواصل مخططها التخريبي ضد مصر بدعوة المواطنين لارتكاب أعمال عنف

واصلت قناة الجزيرة القطرية مخططها التخريبي بالتحريض ضد مصر، من خلال دعوتها للمواطنين بعمل أعمال عنف وتخريب مؤسسات الدولة واستهداف المسئولين. ويأتى تحريض قناة الجزيرة بسبب دعوات تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية للاحتجاج وإشاعة الفوضى، ومساعدة من تلك القناة بنشر فيديوهات مفبركة عن وجود تظاهرات داخل مصر وهذا على غير الحقيقة. ولاقت قناة "الجزيرة" هجوما شديدا من المصريين بسبب نشر صور وفيديوهات مفبركة بدعوى أنها لمظاهرات بعدة محافظات لدعم مخطط تنظيم الإخوان.

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