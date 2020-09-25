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قافلة الأزهر بسيناء توقع الكشف على ١٥٠٠ مريض وتوزع بطاطين

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أحمد جودة - القاهرة - واصلت قافلة الأزهر الطبية والإغاثية الموفدة إلى شمال سيناء بمدينة النخل بمستشفى النخل أعمالها لليوم الثاني. 

وقعت الكشف الطبي خلال اليومين على ١٥٠٠ شخص وأجرت بعض العمليات الجراحية البدائية، فضلًا عن توزيع الأدوية الطبية بالمجان.

كما قامت القافلة بتوزيع بطاطين ومواد غذائية على ٥٠٠ أسرة، كما تم توزيع ملابس لطلاب التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية من مختلف المراحل العمرية.

وتضم القافلة ١٦ طبيبًا من أساتذة طب الأزهر، في ٩ تخصصات، تشمل: العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجلدية، وأمراض النساء.

وتضم قافلة الأزهر الدعوية 16 من كبار علماء الأزهر الشريف من بينهم 4 سيدات، لتنفيذ ندوات توعوية ثقافية ودينية بمراكز الشباب والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي بمدينتي العريش وبئر العبد.

وتصاحب القافلة الطبية، قافلة أخرى إنسانية وإغاثية، تحمل أطنانا من المساعدات الغذائية والكسائية والبطاطين لأهالي مدينة النخل بشمال سيناء.

وكان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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