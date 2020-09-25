هل يعنى موت الفجأة سوء الخاتمة أو الانتقام من الميت ؟

واليوم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر لحظة وفاة شاب اصطحب زوجته إلى عيادة أحد الأطباء فى محافظة الشرقية.

وأظهر الفيديو، الشاب، وهو يمشى على قدميه، بشكل طبيعى، وفور جلوسه على الكرسى شعر بالأعياء، وسقط على الأرض مفارقا الحياة.

ليرد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، على سؤال تم عرضه منذ فترة، بأن موت الفجأة لا يعنى سوء الخاتمة، ولا الانتقام من الميت.

وأكد أنه إذا كان العبد ذاكرًا لله ويتعبد إليه كثيرًا مصليًا قانتًا خاشعًا وفجأه الموت، فليس هذا علامة أبدًا على سوء الخاتمة، لافتًا إلى أن الحكمة الأساسية من موت الفجأة هو تنبيه الأحياء، خصوصًا أولئك الذين هم على قيد الحياة، ويهربون من ذكر سيرة الموت ويتغافلون عنه، وعندما يموت أحدهم فجأة فإنه يضع الحقيقة أمامهم ويذكرهم بأن الموت قد يأتى فى أى وقت.

وعن عدم نطق البعض الشهادة قبل الموت قال جمعة: "الإنسان إذا كان خاشعًا ويخاف الله، فى جميع أمور حياته ومات فجأةً ولم يستطع أن ينطق الشهادة بلسانه، ربما يكون الذكر فى قلبه أكثر، فليس هذا من سوء الخاتمة، فالذكر للقلب أعظم من الذكر للسان".

وأضاف: "المطلوب من الأحياء هو تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه فقط، وإن لم يفعلوا ذلك فقد ارتكبوا حراما".