نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلة "البحوث الإسلامية" تواصل أنشطتها وتعقد لقاءات توعوية ومجتمعية بأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت القافلة التوعوية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة أسوان أنشطتها، حيث قام أعضاء القافلة بزيارات مجتمعية ومنها زيارة الكنيسة الكاتدرائية بأسوان، والتقت مع الأنبا هيدرا- راعي الكنيسة- ورجال الكنيسة، وذلك في إطار اهتمام المجمع بالتواصل المجتمعي والتعاون المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة لنشر القيم الإنسانية والاجتماعية السليمة؛ ليعيش الناس متحابين مترابطين، يجمعهم شعور أبناء الأسرة الإنسانية الواحدة، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع.

كما عقد أعضاء القافلة لقاءً حواريًا مع السيد اللواء سكرتير عام محافظة أسوان، حيث أكد اللقاء على دور الأزهر التوعوي، والمجتمعي في البناء الحضاري والدعوي والتنموي في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى لقاءات وندوات متنوعة استهدفت التأكيد على العلاقة الإنسانية بين الناس، وبيان أهمية التعاون والمشاركة المجتمعية فيما بينهم، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ التعايش المشترك المبنى على الاحترام المتبادل، والعمل الجماعي خاصة عند مواجهة الأزمات، الأمر الذي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.