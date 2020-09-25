نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلة "البحوث الإسلامية" تواصل أنشطتها وتعقد لقاءات توعوية ومجتمعية بأسوان في المقال التالي
كما عقد أعضاء القافلة لقاءً حواريًا مع السيد اللواء سكرتير عام محافظة أسوان، حيث أكد اللقاء على دور الأزهر التوعوي، والمجتمعي في البناء الحضاري والدعوي والتنموي في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى لقاءات وندوات متنوعة استهدفت التأكيد على العلاقة الإنسانية بين الناس، وبيان أهمية التعاون والمشاركة المجتمعية فيما بينهم، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ التعايش المشترك المبنى على الاحترام المتبادل، والعمل الجماعي خاصة عند مواجهة الأزمات، الأمر الذي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.
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