وفاة الملحن المصري خليل مصطفى بعد صراع مع السرطان

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تُوفي الملحن المصري خليل مصطفى اليوم الجمعة، داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى السلام الدولي وسط القاهرة التي كان يرقد داخلها منذ 4 أيام لمعاناته من مرض
المصدر: صلاح حسن - دوت الخليج
تاريخ النشر:الجمعة 25 سبتمبر 2020 16:00 GMT
تاريخ التحديث:الجمعة 25 سبتمبر 2020 16:25 GMT
تُوفي الملحن المصري خليل مصطفى اليوم الجمعة، داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى السلام الدولي وسط القاهرة التي كان يرقد داخلها منذ 4 أيام لمعاناته من مرض السرطان.
وأعلن الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في مصر، وفاة خليل مصطفى، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الخاص في موقع ”فيسبوك“ مبينا أن تشييع جثمانه ودفنه سيتم في مسقط رأسه في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.
وكتب فوزي إبراهيم قائلا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي اليوم الملحن خليل مصطفي اللهم تغمده بوافر رحمتك.. الجنازة والدفن في مسقط رأسه في الزقازيق“.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3439192786364864&id=100008225296082&__cft__[0]=AZXJLwqHyrfmzDMKdEYd2Skl4R7qBQe31s9KZjvH88v9xB_ffRCYFRK87gtuLh_pHyb09nQNISjODIfpf8a4Zdtj5LEtOGLUB1VSzrJupJHWsur0xSRXVA_J8nSndNg-Fzk&__tn__=%2CO%2CP-R
وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، قد كشفت في بيان لها عن الحالة الصحية للملحن المصري قبل رحيله، حيث كان يعاني من سرطان الغشاء البريتوني، فضلا عن أورام ثانوية في القولون والرئة.
وعُرف الملحن خليل مصطفى بمسيرة فنية قوية تضمنت عشرات الأغنيات أبرزها تعاونه مع عمرو دياب في عدد من الأغنيات، ومع الفنان مدحت صالح، وغيرهما.
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