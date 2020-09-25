بالبنط العريض غدا .. الصحافة العالمية تقدم الأدلة على دعم تركيا للإرهاب

كما يسلط الضوء على التقارير الصحفية الأجنبية التى قدمت الأدلة على أن تركيا قامت ولا زالت بدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة فى سوريا والعراق وليبيا، وحاولت تصدير الإرهابيين إلى سيناء فى مصر.
كما يلقى مقدم البرنامج الضوء على التناقضات التركية، فيما يخص سياساتها المعلنة حول رغبتها فى الحوار مع مصر وأفعالها المعاكسة تماما لهذه الرغبة، سواء بإيوائها لعناصر هاربة من جماعة الإخوان الإرهابية على أراضيها، أو فتحها لمنصات إعلامية تهاجم الدولة المصرية ليل نهار، أو حتى تصريحات وزير خارجيتها السلبية قبل أيام عن ثورة 30 يونيو 2013.
ويشير البرنامج إلى مقال مهم فى واشنطن بوست للكاتب ديفيد أجناتيوس، عدّد فيه أفعال تركيا أردوغان العدائية فى المنطقة، ويستنكر أى دعم تقدمه إدارة ترامب لأردوغان، مما دفع السفير التركى بواشنطن سردار كليتش بالرد فى مقال بنفس الصحيفة، محاولا تبرئة تركيا من تهم دعم الإرهاب.
لكنه فى سياق رد السفير التركى دفاعا عن بلاده وفى إطار السياسة التركية المتناقضة والعدائية على سبيل المثال، لم يعجبه أن صحيفة واشنطن بوست، تحدثت بإعجاب فى نفس المقال الذى هاجمت فيه تركيا عن بعض الدول وصفتها بالحليفة لأمريكا، مثل السعودية والإمارات ومصر، وقالت إنها ترعى الاعتدال وتحارب التطرف.
ويفند مقدم البرنامج كل المغالطات التى وردت فى مقال السفير التركى بواشنطن بوست.
يذكر أن برنامج "بالبنط العريض" يبث على الهواء مباشرة بالقناة الفضائية المصرية، يوم السبت من كل أسبوع، فى تمام الساعة 3.30 عصرا، وإعداد وتقديم د. حسام فاروق، وإخراج مصطفى جلال وإكرام مصطفى.
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