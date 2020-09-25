إنفوجراف من الصحة .. أعراض الإصابة بسرطان الرئة

وتضمنت الأعرض ألم فى الصدر أو الكتف أو الظهر بسبب السعال، والتهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوى المزمن، وصعوبة فى التنفس والبلع، والسعال المدمم أو البلغم المدمم.

يأتى ذلك فى إطار الخدمات الصحية التى تقدمها وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك.