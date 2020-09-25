وزير السياحة و30 سفيرا يتفقدون متحف شرم الشيخ تمهيدا لافتتاحه

زار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، و30 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية فى مصر بزيارة إلى متحف شرم الشيخ، لتفقد اللمسات الأخيرة بالمتحف، تمهيدا لافتتاحه الوشيك.





يأتى ذلك استكمالا لفعاليات الزيارة الحالية لوزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ، للاحتفال بيوم السياحة العالمى مع وزراء كل من الطيران المدنى والبيئة والدولة للإعلام، و30 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية فى مصر.

وشارك فى زيارة المتحف كل من الدكتور بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى الغرف السياحية، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفى، والعميد المهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وخلال الجولة حرص وزير السياحة والآثار على تفقد جزء واحد فقط من المتحف، والسماح للسادة السفراء بزيارة قاعة واحدة فقط، ليظل باقى المتحف وكنوزه مفاجأة للجميع حين افتتاحه رسميا، حيث سيضيف عنصر جذب جديد لمدينة شرم الشيخ وللسياحة المصرية بشكل عام.

ومن جانبهم، أشاد السفراء بالمتحف وبروعة القطع الأثرية الموجودة به، معربين عن استمتاعهم الشديد بالقاعة التى قاموا بمشاهدتها، وعن شغفهم برؤية باقى المتحف وزيارته مرة أخرى عند الافتتاح لرؤية ما لم يقوموا بمشاهدته خلال هذه الزيارة.

وأشاروا إلى أنهم لم يتوقعوا رؤية مثل هذا المتحف الرائع فى مدينة شرم الشيخ، وأضافوا أنه سيكون من أروع المتاحف بجمهورية مصر العربية.

ويعكس سيناريو العرض الخاص بالمتحف الأوجه المختلفة للحضارة المصرية عن طريق عرض مجموعة منتقاة من القطع الأثرية التى تم اختيارها بعناية من المخازن المتحفية بقصر المنيل وكوم أوشيم وسقارة ومتاحف السويس والإسماعيلية واليونانى الرومانى بالإسكندرية والمتحف المصرى بالتحرير، وكذلك مخازن مدينة الأقصر والأشمونين بالمنيا.

يذكر أنه قد وصل إجمالى عدد القطع التى استقبلها المتحف حتى الآن إلى 6062 قطعة، آخرها قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال للإله "إيروس"، وهو يصطاد الغزلان، والتى من المقرر أن تعرض بمدخل المتحف، وتمثال آخر نادر للاله "بس" من الطين الغير مكتمل الحرق، وسوف يتم وضعه فى قاعة "الإنسان والحياة البرية“.

هذا بالإضافة إلى القطع التى تم اكتشافها حديثا ببعض المواقع الأثرية، لعرضها لأول مرة بما يعمل على إثراء منظومة العرض المتحفى بالمتحف.