إخوان كاذبون.. مطرانية الأقباط الأرثوذكس في الجيزة تكشف زيف الجماعة: لم تخرج مظاهرات من أي كنيسة

في حلقة جديدة من حلقات كشف كذب جماعة الإخوان الإرهابية، كشفت مطرانية الأقباط الأرثوذكس في الجيزة زيف جماعة الإخوان والترويج لخروج مظاهرات من إحدى الكنائس في المحافظة. وقالت المطرانية عبر بيان رسمي "لم تخرج أية مظاهرات من كنيسة الإخلاص بالطالبية ولا أى كنيسة أخرى. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

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