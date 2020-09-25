تعرف على موعد صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية لأصحاب العلاوات الخمس

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وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الأول والرابع من أكتوبر، والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الاثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومي الأربعاء والأحد الموافق السابع والحادي عشر من أكتوبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM، فيقومون بالصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر.
وأوضح عوض أنه تم تشكيل لجنة مشكلة من قيادات الهيئة تحت رئاسته المباشرة لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم، والتواجد الميداني بمنافذ الصرف لمجابهة أي معوقات قد تظهر، وأنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة بكافة فئاتها للمواطنين لصرف مستحقاته.
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