وأظهر الفيديو بعض الأشخاص يتنمرون على أحد الأشخاص يستقل عربة "كارو" وإلقاء أكياس مملوئة بالمياه عليه أثناء سيره بعربته بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج. وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، عن أن الواقعة منذ حوالى 3 سنوات وأن المجنى عليه، مقيم بدائرة القسم، وأن مرتكبى الواقعة ثلاثة أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذلك على سبيل الدعابة والسخرية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية عن فيديو التنمر بسائق كارو : منذ 3 سنوات وتم ضبط مرتكبى الواقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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