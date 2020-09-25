مستقبل وطن "وحياة كريمة" وجمعيات أهلية يعدون دراسة لدعم محدودي الدخل في التصالح بمخالفات المباني

يعد حزب مستقبل وطن وعدد من الجمعيات الأهلية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة دراسة متكاملة لدعم كافة محدودي الدخل الراغبين في التصالح بمخالفات المباني.
واكدت مصادر أن أجهزة الدولة تدرس كافة السُبل لتوفيق أوضاع المخالفين ولا سيما في المناطق الأكثر احتياجا.
وفي وقت سابق، أعلن حزب مستقبل وطن عن تحمله قيمة مقابل التصالح لعدد ألف حالة مخالفة بكل محافظة، من حالات محدودى الدخل باجمالى 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتخفيف عن كاهل المواطنيين.
وقال الحزب في بيان أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمؤسسات الدولة بشأن ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من مسئولية الحزب الوطنية، ودوره المجتمعى، فقد تقرر أن يتحمل الحزب قيمة مقابل التصالح لعدد ألف حالة مخالفة بكل محافظة، من حالات محدودى الدخل باجمالى 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.
وأضاف الحزب في البيان "وينوه الحزب أنه بدأ بالفعل في حصر الحالات المستحقة على مستوى محافظات الجمهورية، لإنهاء تقنين أوضاعها قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن".
ودعا الحزب في بيانه كافة المؤسسات الاقتصادية ورجال الاعمال الوطنيين إلى تفعيل دورهم المجتمعى في هذا الشأن، وتحمل مسئوليتهم الوطنية نحو دعم المواطن المصرى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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