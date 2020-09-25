الحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء من الجيزة والبحيرة للسيطرة على حريق مصنع السادات

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تواصل الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية جهودها للسيطرة علي حريق هائل شب داخل مصنع بويات بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات ، ومن جانبها دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق ، بجانب 10 سيارات دفعت بهم الحماية المدنيه بالمنوفية ، كما استعانت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية بسيارات إطفاء من محافظتي الجيزة والبحيرة الواقعتين بالقرب من موقع الحريق بالسادات في محاولة للسيطرة.
فور تلقي مديرية أمن المنوفية البلاغ هرعت سيارات الإطفاء من الحماية المدنية التابعة للمديرية ، وأنتقلت القيادات صحبة القوات في محاولة لمحاصرة النيران والسيطرة قبل تسللها إلي باقي المصانع المجاورة .
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