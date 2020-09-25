فيديو .. لميس جابر تحكى قصة إنشاء بئر يوسف بقلعة صلاح الدين 

قالت الإعلامية لميس جابر، إن صلاح الدين الأيوبى أمر بحفر بئر داخل "القلعة" وأطلق عليه بئر يوسف بعمق 90 مترا فى الصخر لأخذ المياه منها وقت الحصار، ووصف المؤرخون الأمر بأنه من أعجب الإنشاءات التى بناها صلاح الدين لأنها محفورة فى الصخر على عدة مستويات.





وأضافت جابر فى برنامجها "حواديث لميس جابر" الذى يعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أنه عندما وصل محمد على لحكم مصر أنشأ عددًا من المبانى بجوار قلعة صلاح الدين وأطلق عليها المؤرخون قلعة محمد على. وذكرت أن المكان الذى أسس فيه محمد على قلعة صغيرة كان أعلى من مستوى قلعة صلاح الدين فتحول لنقطة ضعف حربية.

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