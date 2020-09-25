وقالت المطرانية، فى بيان لها، اليوم الجمعة: "المثير للشفقة على مروجى هذه الأكاذيب أنه لا توجد كنيسة تتبع الإيبراشية تحمل اسم الإخلاص، حيث تحمل الكنائس الأرثوذكسية أسماء القديسين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطرانية الجيزة تكذب القنوات المعادية : لم تخرج مظاهرات من أى كنيسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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