صور .. جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب بلح بالمخدرات

جاء ذلك بناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة بورود معلومات مفادها محاولة أحد الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من باريس تهريب أصناف ممنوعة بحقائبه.

وبالعرض على عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 62 شريطا بهما 620 قرصا من أقراص الترامادول، وقطعتين من الحشيش المخدر ملفوفة بورق السلوفان بأسفل كرتونة البلح بحقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 86 لسنة 2020، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.