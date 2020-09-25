المصريون يتجاهلون دعوات الجماعة الإرهابية .. خونة ومخربون والشعب بالمرصاد

أكاذيب الجزيرة

وحينما تذكر جماعة الإخوان الإرهابية بالطبع يلتصق اسمها بالكذب، فهم يملأون الدنيا ضجيجًا بقنواتهم المشبوهة عن وجود حشود بالشوارع، لكن لا تراها سوى أعينهم، فنرى أن قناة الجزيرة القطرية نشرت عبر شاشتها، عقب صلاة الجمعة اليوم، تنويها يتضمن رقم هاتف محمول لاستقبال فيديوهات الأعمال التخريبية والتحريضية التى يرتكبها عناصر الجماعة الإرهابية، استمرارا لمسلسل العنف والتحريض ضد مصر، والذى تنتهجه القناة القطرية وكافة أبواق التنظيم.

ولم تشهد مصر أى تجمعات، على عكس ما تروج له قناة الجزيرة القطرية من أكاذيب، حيث لجأت أبواق الجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر، لنشر فيديوهات قديمة تعود لعام 2011، وتزعم كذبًا وافتراءً أنها حديثة، وهو ما لم يحدث تمامًا على أرض الواقع.

حملات التحريض

أما المذيع الإخوانى المتملق معتز مطر، فيواصل من منبره المشبوه حملات التحريض، زاعما أن هناك تظاهرات فى الشارع، وفى محاولة منه لاستثارة البعض استعان بفيديو به صورة لشخص يرتدى نفس الملابس فى الفيديوهات الثلاث، مدعى أنها لتظاهرات فى ثلاث مناطق "شبرا الخيمة وأخرى بالصعيد وأخرى بالقاهرة"، ليبدو أن هذا الشخص معه "مصباح علاء الدين" يتنقل فى نفس الوقت!

ليس هذا فحسب بل واصلت قناة الجزيرة القطرية كعادتها حملات التحريض وبث الأكاذيب فى محاولة جديدة استمرار لمحاولاتها الفاشلة فى إعادة مصر لعهد الفوضى والتخريب، وضرب مسيرة التنمية والإنجازات التى تشهدها مصر منذ 6 سنوات، لتبث لقطات على أنها مظاهرات لأعضاء الإرهابية، وهو فى الحقيقة فيديو لأطفال يلعبون أمام المنازل، فيما أدخلت أصوات من مظاهرات 30 يونيو، لإعطائها طابع الواقعية الزائفة.

وكالة الأنباء الفرنسية وكذب الإرهابية

الحملة التحريضية الجديدة لجماعات الفتنة والضلال، اصطدمت بتقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، كشفت فيها كذب وفبركة جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن الدعوات التخريبية التى تقوم بها وعرض فيديوهات بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، بل ويعود تاريخ تصويرها لـ7 سنوات ويتم تركيب صوت على هذه الفيديوهات لتخدم أهدافهم الخبيثة.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا جاء فيه، فى ظل الدعوات للتظاهر فى مصر التى أطلقها المقاول المعارض المقيم فى الخارج محمد على، والاحتجاجات على حملة إزالة المبانى المخالفة، ظهر على صفحات مواقع التواصل باللغة العربية مقطع فيديو قيل إنه صور حديثا فى القاهرة وهو يظهر محتجين يهتفون "ارحل يا سيسى".

وأشارت الوكالة الفرنسية، أن هذا الفيديو مصوّر فى الحقيقة عام 2013، أما صوت الهتافات فهو مركب عليه، حيث يظهر فى الفيديو مئات المتظاهرين يسيرون فى شارع قرب جسر، ويحمل بعضهم أعلام مصر، وتُسمع هتافات مطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونشر هذا المقطع تحت عنوان "ارحل يا سيسى من تحت كوبرى الجيزة"، وشاركه عشرات آلاف المستخدمين من مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

خيانة مفضوحة

كما فشلت كافة محاولات الإخوان الإرهابيين وعملائهم والخونة فى زعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة باستغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادى، حيث جاءت الشوارع والميادين الخالية كرصاصة رحمة لهؤلاء المغرضين.

وأثبت الشعب المصرى من جديد، حرصه على أمن واستقرار الوطن، بعد إجهاضه المحاولات اليائسة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، التى تسعى بشتى الطرق لإشعال الفتنة، ونشر الفوضى فى البلاد، عن طريق أبواقهم الإعلامية الممولة ولجانهم الإلكترونية، الأمر الذى يتصدى له أبناء الوطن عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدين دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسى.

هدوء الميادين

ومنذ ساعات دشن مستخدمو موقع "تويتر" هاشتاج "السيسى يهزم التنظيم الدولى" الذى شاركه الآلاف، معبرين عن آرائهم حول دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى والعنف، وفى المقابل، أتت آراء الشعب المصرى الذى اعتاد على هذه الدعوات التحريضية، صادمة للجماعة الإرهابية، بعد أن استعرضوا الإنجازات التى تحققت على أرض الوطن مقارنين بين حال مصر الآن، وأوضاع البلاد فى عهد الإخوان.

السيسى يهزم التنظيم الدولى

وشارك هاشتاج "السيسى يهزم التنظيم الدولى" حسابات عديدة من المواطنين والشباب المصرى.

وعلى سبيل المثال شارك حساب باسم إسلام عباس، بعد نشره صورًا لبعض التطويرات التى طرأت على العشوائيات، وعلق قائلا: "هم عايزين أى فوضى وخراب، شكل التنمية والتحضر بيجبلهم جرب".