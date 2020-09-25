صور .. محافظ بنى سويف يشكر وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله وعمارتها

شهد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، والشيخ صفوت نظير، مدير مديرية أوقاف بنى سويف، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية، اليوم الجمعة، افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة، أدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز.





وألقى الشيخ صفوت نظير، مدير مديرية أوقاف بنى سويف، خطبة الجمعة تحت عنوان "الصدق فى الأقوال والأفعال والهمم". ووجه المحافظ، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على عنايته ببيوت الله وعمارتها، مبينا أن الوزارة لا تدخر جهدا فى خدمة بيوت الله والاهتمام بها مبنى ومعنى. كما أشاد بموضوع الخطبة، معلقًا:"نحن فى حاجة ماسة لمثل هذه الموضوعات التى تهتم بقيمنا الجميلة وأخلاقنا الكريمة، وتحيى فينا الهمم وتوقظ العزائم".

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