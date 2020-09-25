الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد عدم مد فترة الترشح لـ"النواب".. وغلق الباب غدا

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض على إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد 2021، في الثانية ظهر غدا السبت، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين، تمهيدا لإعلان الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين بعد غدا الأحد.

وتواصل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات في 29 محكمة على مستوى الجمهورية، التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الماضية وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وتعد لجان فحص طلبات الترشح اليوم السبت كشفا مستقلا بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين تم قبول أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي – إن وجد- أو كونه مستقلا، كما تعد كشفا آخر بأسماء المرشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التي ثبتت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبي أو كونه مستقلا، وتعرض اللجان الكشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة بعد غدا الأحد حيث يستمر عرض الكشوف لمدة 3 أيام وهى الأحد والاثنين والثلاثاء حيث يتم بعدها فتح باب الطعن على الكشوف أمام محكمة القضاء الإداري.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستغلق باب الترشح غدا ولا نية لمد فترة تلقى طلبات المرشحين، مشيرة الى أنها ستعلن بعد غدا القائمة المبدئية للمرشحين. وأوضحت الهيئة فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع أنه يحق لمن لا يجد اسمه ضمن كشوف المرشحين المبدئية الطعن على قرار استبعاده وكذا الطعن على المرشحين المقبولين أمام محكمة القضاء الإدارى خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، على ان تفصل المحكمة في الطعون وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر أخر موعدا لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.