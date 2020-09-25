فيديو .. الأول على الثانوية العامة فى الكويت : شرف لى تمثيل مصر

وأضاف تونى، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنه لم يحدد بعد الكلية التى سيدخلها، مضيفًا: "بفكر فى الطب والهندسة". وتابع: "السفارة المصرية بالكويت عملت لنا حفلة على قدنا بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا"، منوهًا إلى أنه يهدى نجاحه إلى والدته ووالدته وأهله.

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