فيديو : رضا الأجهورى .. إرادة من حديد تتحدى المستحيل

وقال رضا: "الحاجة اللى مش بعرف أعملها بتكون تحدى ليا، طول ما فيه أمل فى ربنا محدش يقلق من حاجة، والصبر مفتاح كل حاجة فى الحياة". وأوضح أن الرسم موهبة وأن الإعاقة لم تعقه فى الحياة بفضل الله، معربًا عن أمله فى تدشين معرض لعرض منتجاته.

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