حقيقة إلغاء الحضور بالمدارس ورفع أسعار تذاكر الأتوبيسات.. الذهب يسجل ارتفاعا جديدا | نشرة دوت الخليج

قدم موقع دوت الخليج الإخبارى، نشرته الإخبارية اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر، التي تضمت أبرز وأهم الأخبار على مدار 24 ساعة في كل المجالات، ومن أبرز العناوين:

حقيقة امتناع الحكومة تسليم استمارة وقف الهدم لدافعى رسم التصالح .. ورفع أسعار تذاكر القل العام

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاحتماعي والإخبارية.

نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن امتناع الحكومة عن تسليم استمارة وقف الهدم لمن تقدموا بدفع رسوم جدية التصالح .

ومن جانبها أوضحت وزارة التنمية المحلية أن الجهة المختصة بالتصالح تقوم بإعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تُفيد تقدمه بالطلب وسداده رسم الفحص، وبالتالى يتم تعليق صورة النموذج على المبنى المخالف، لوقف أي إجراءات ضده.

كما نفي المركز ما تم بشأن رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة، ومن جانبها أكدت هيئة النقل العام أن أسعار التذاكر الحالية كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، مع استمرار كافة الاشتراكات دون أي تغيير، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

ونفي المركز ما تردد حول إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة كما هي بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، والمقرر المقرر أن يبدأ يوم 17 أكتوبر 2020

ونفى المركز أيضا ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من أنباء بشأن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة .

واكدت هيئة قناة السويس أن إيرادات القناة سجلت ارتفاعا فى الإيرادات لتصل لـ 467.8 مليون دولار خلال أغسطس 2020، مقارنةً بتسجيلها 440.1 مليون دولار خلال شهر يوليو2020، بزيادة بلغت 27.7 مليون دولار.

الذهب يسجل ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا بنحو 3 جنيهات، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بين 816 و 818 جنيها، بعد أن سجل أمس الخميس 814 جنيها.

فيما بلغ سعر عيار 24 الأغلى سعرا 933 جنيها للجرام، ، وسجل عيار 21 818 جنيها للجرام.

قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة

أعلنت شركة مياه شرب القاهرة أن انقطاع التيار الكهربى عن محطة مياه مسطرد تسبب في انقطاع المياه عن منطاق العباسية ومنشية الصدر وحدائق القبة وحدائق الزيتون وحلمية الزيتون ومنشية البكري والخليفة المأمون وهليوبوليس وروكسي والشيراتون والمطرية وعين شمس الشرقية وعين شمس الغربية والحي العاشر وحي الواحة وصقر قريش والسويسري.

وأعلنت الشركة أن هذا العطل خارج عن ارادتها وتبذل قصارى جهدها لاعادة المياه للمناطق المتأثرة .

قوى سياسية سودانية تبحث مستقبل السلام العربى الإسرائيلى

أكدت وسائل إعلام سودانية أن قوى الحرية والتغيير تجتمع بالخرطوم، اليوم الجمعة، لبحث نتائج مباحثات رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان ووفد أمريكي ، كما تبحث قوى الحرية الحاضنة السياسية لحكومة الانتقال مستقبل التطبيع مع إسرائيل.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، قد أعلن أنه بحث مع الوفد الأمريكي في أبوظبي مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وفق حل الدولتين.

عماد النحاس على رأس المرشحين لقيادة الأهلى خلفا لـ فايلر

أكد مصدر مطلع بالنادى الاهلى أن العلاقة بين النادي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول وصلت الي طريق مسدود بشأن استمراره خلال الفترة المقبلة

واصبح عماد النحاس علي رأس قائمة المدربين المحليين المرشحين لقيادة الفريق الفترة المقبلة ويأتى من بعده محمد يوسف الذي قاد الفريق للفوز ببطولة افريقيا وكان متواجد مع اللاعبين خلال وقت قصير .

فيما يدرس مجلس إدارة النادى الاهلى عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب .