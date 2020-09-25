إنفوجراف .. بنك المعرفة أداة التعليم العبقرية فى التحول الرقمى

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ويتناول الإنفوجراف التالى معلومات عن بنك المعرفة:
يذكر أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، نشر صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أجندة تدريبات بنك المعرفة المصرى خلال شهر سبتمر، داعيا إلى المزيد من استكشاف البرنامج فى أكتوبر المقبل.
كما أكد أن مشروع البنك المصرى، الذى مر عليه حتى الآن ستة أعوام، يحظى باهتمام ورعاية ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، شخصيا، ويعد أحد أهم الإنجازات التعليمية.
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