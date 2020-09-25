فيديو .. المفتى : الحفاظ على الأوطان السبيل الوحيد لتحقيق مقاصد الله

وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الدفاع عن الوطن واجب شرعى، والدليل على ذلك دفاع النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، عن المدينة وحفر الخندق حولها.
وأوضح مفتى الجمهورية، أن الدفاع عن الوطن فى حدوده الموجودة الآن واجب شرعى، وينبغى أن يدافع الإنسان عن وطنه وأن يبذل ماله ونفسه فى سبيل الوطن، لافتًا إلى أن من قتل دون ماله وعرضه ودمه فهو شهيد.
وأشار إلى أن الحفاظ على الأوطان هو السبيل الوحيد ولا سبيل غيره لتحقيق مقاصد الله الكلية التى جاء الشرع الشريف للحفاظ عليها.
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