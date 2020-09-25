المصائب تتوالى على رأس الإخوان.. عمرو أديب ينفرد بنشر صور لقاء إعلاميو الجماعة مع وزير الداخلية التركية لطلب الجنسية

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه أمس الخميس توجه وفد إلى أنقرة، بحضور أيمن نور، وحسام الشوربجي نائب رئيس الجالية المصرية، وحمزة زوبع، وإسلام الغمري ممثلا عن الجمعية الإسلامية، وكلهم راحوا وزارة الداخلية التركية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الزيارة هو الحصول على التعليمات كاملة، لخططهم الفترة القادمة.

وأضاف عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "أيمن نور قالهم ده الوقت المناسب عشان تاخدوا الجنسية التركية، وفي ناس منهم هتموت وتاخد الجنسية، وخصوصا أن الفترة اللي فاتت أن في احتمال أن يحصل تقارب مصري تركي، وده خلالهم يهروا وتبقى حالتهم صعبة، دول مش بيشتغلوا من خلال ظابط ولا حاجة، لا دول بيروحوا للوزير على طول".

وقال: "هما لما يوشوفوا الصور دي هيتجننوا، الاجتماع ده استمر ساعتين، واتكلموا في الإفراج عن إخوان كانوا هربانين وعاوزين يروحو تركيا، ووزير الداخلية وعد بالنظر في كل طلبات الجنسية المقدمة وحلها خلال 6 أشهر، فكروني بخيرت الشاطر لما راح الإمارات وركنوه في الأوتيل 4 أيام، وبعدين قالهم افرجوا عن المصريين اللي هناك، الإخوان بس، يومها قالولوا متجيش هنا تاني، سكتك خضرة".

وأضاف: "الناس دي طلبت منه أنهم ياخدوا الجنسية، إنما الطلبة والعيال التانية دول مالناش دعوة بيهم يولعوا في شوارع إسطنبول".