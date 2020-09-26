فيديو .. أديب ينشر صور لقاء قيادات تنظيم الإخوان مع وزير الداخلية التركى

وأضاف أديب فى خلال تقديمه برنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، الجمعة، أن عناصر التنظيم الإرهابى اجتمعت مع وزير الداخلية التركى وقدموا مطالب تتعلق بالحصول على الجنسية التركية.
وأكد أديب أن قبل وصولهم إلى وزير الداخلية اجتمعوا مع ياسين أقطاى مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لتنفيذ التعليمات التى تملى عليهم، وطلبوا إنهاء ملفات الجنسية لأنفسهم فقط.
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