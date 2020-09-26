وتابع القيادى الإخوانى: "لو أن قطة أُسميت مرشدا لاتبعتها غامض العين، لن نفتش فى النوايا، ومحتاجين شخصية أقوى من إبراهيم منير تجمع من حولها بدلا من حالة التفكك اللي إحنا فيه".
وقال القيادى الإخوانى الإرهابى فى المكالمة: "نحن نحتاج لقيادة تلتف حولها الناس، وأن إبراهيم منير شهد عصر الانشقاقات الكثيرة التى حدث فى الجماعة".
وقال أديب خلال تقدمه لبرنامجه "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، أمس الجمعة، إن الشعب المصرى واعٍ بمشاكله ويحافظ على بلده ويتمنى لها التنمية والرخاء.
وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على احتياج الناس للفلوس، مؤكدا أننا نخوض معركة وعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل : فيديو .. إخوانى فى تسريب لقيادات الجماعة : لو جابوا قطة مرشد هنتبعها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.