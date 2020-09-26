عاجل : فيديو .. إخوانى فى تسريب لقيادات الجماعة : لو جابوا قطة مرشد هنتبعها

عرض الإعلامى عمرو أديب، مكالمة مسربة بين أحد قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى وأحد العناصر بالشرقية، والتى اعترف فيها أن جماعة الإخوان الإرهابية لو جابوا قطة وأُسموها مرشدا لاتبعها غامض العين.





وتابع القيادى الإخوانى: "لو أن قطة أُسميت مرشدا لاتبعتها غامض العين، لن نفتش فى النوايا، ومحتاجين شخصية أقوى من إبراهيم منير تجمع من حولها بدلا من حالة التفكك اللي إحنا فيه".

وقال القيادى الإخوانى الإرهابى فى المكالمة: "نحن نحتاج لقيادة تلتف حولها الناس، وأن إبراهيم منير شهد عصر الانشقاقات الكثيرة التى حدث فى الجماعة".

وقال أديب خلال تقدمه لبرنامجه "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، أمس الجمعة، إن الشعب المصرى واعٍ بمشاكله ويحافظ على بلده ويتمنى لها التنمية والرخاء.

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على احتياج الناس للفلوس، مؤكدا أننا نخوض معركة وعى.