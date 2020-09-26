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عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مرصد حلوان، التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل هزة أرضية جديدة شمال شرق مدينة الغردقة، ضرب منطقة البحر الأحمر.

وقال المرصد في بيان له، قبل قليل: "سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد مساء يوم الجمعة الموافق 25 092020 هزه أرضيه في منطقة البحر الأحمر وعلى بعد 33 كم شمال شرق مدينة الغردقة".

وأشار البيان، إلى أن الزلزال وقع بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 16 كيلومترا، ووقع في تمام الساعة العاشرة مساءً و22 دقيقة، و33 ثانية.

ولفت إلى أن المعهد لم يصله أي إفادة بوقوع أي خسائر مادية أو إصابات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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