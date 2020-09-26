نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة في المقال التالي
وقال المرصد في بيان له، قبل قليل: "سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد مساء يوم الجمعة الموافق 25 092020 هزه أرضيه في منطقة البحر الأحمر وعلى بعد 33 كم شمال شرق مدينة الغردقة".
ولفت إلى أن المعهد لم يصله أي إفادة بوقوع أي خسائر مادية أو إصابات.
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