قال الدكتور نائل شحادة، أستاذ الاقتصاد والوسيط العقارى، إن فيلا محمد علي بلغت سعر مليون و500 ألف يورو وتشطيبها تكلف مليون و300 ألف يورو نصفهم خارج العقد للتهرب من الضرائب.





وأكد شحادة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه تأذى نفسيا وماديا من علاقته بالمقاول الهارب، وأنه رفع دعوى قضائية ضده لتهربه الضريبى، وأخرى يتهمه فيها بتبييض الأموال. وتابع أستاذ الاقتصاد والوسيط العقارى: إنه قدم في دعواه مايثبت تهرب المقاول الهارب من التهرب الضريبي، ودعوى أخرى تتهمه بتهريب 150 ألف يورو، ومرة أخرى 200 ألف يورو، عن طريق وسطاء في مصر، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم بتبييض المقاول الهارب الأموال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. وسيط عقارى : فيلا محمد على فى إسبانيا بمليون و500 ألف يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.