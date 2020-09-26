الأزهر يوجه رسالة مهمة للمصريين بشأن دعوات التظاهر

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الأزهر الشريف بيانا، بشأن الدعوات الهدامة التي تهدف لزعزعة الاستقرار في مصر، داعيا أبناء الشعب المصري لوقوف صفا واحدا خلف الوطن وقياداته في وجه دعوات زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام.

وقال الأزهر في بيانه: "تابع الأزهر الشريف عن كثب الحركات الهدامة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، والإخلال بالنظام العام، والتي تسعى للنيل من أمن مصرنا العزيزة، ونشر الفوضى، وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار".

وأكد الأزهر أن "ما يتم إنجازه من مشروعات تنموية مختلفة على أرض الواقع لهو مؤشر واضح في سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سوف يؤتي ثماره في القريب العاجل بإذن الله علي كافة الأصعدة".