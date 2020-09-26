السفير المصري في نيروبي يلتقي بوزير الصحة الكيني

التقى السفير خالد الأبيض، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية كينيا، مع وزير الصحة الكيني Mutahi Kagwe لبحث تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة وسُبُل تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "سي"، فضلاً عن كيفية دعم قطاع الصحة في البلاد لاسيما وأن جائحة فيروس كورونا قد أثبتت أهمية التعاون بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات العديدة الناجمة عنه في شتى المجالات.
كما تناول اللقاء طرق تعزيز التواجد المصري في كينيا من خلال المؤسسات العلاجية والصناعات الدوائية وذلك عبر تأسيس شراكات مع القطاعين العام والخاص، بجانب نقل الخبرة المصرية المتطورة في هذه القطاعات، وهو ما رحب به الوزير الكيني، مشيداً بحرص الحكومة المصرية على دعم قطاع الصحة في بلاده بما يعكس روح التكاتف والتضامن بين الأشقاء الأفارقة في مواجهة التحديات المشتركة، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً فى التعاون الثنائي في مجالات الطب والدواء وبناء قدرات الكوادر الطبية بما يصب في صالح دعم قطاع الصحة في كينيا.
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