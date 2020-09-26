التعليم تستعرض إنجازات العام الدراسى.. تصحيح 10 ملايين امتحان إلكترونى الأبرز

استعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم إنجازه خلال العام الدراسى الحالى 2019 - 2020، موضحا أنه تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثى لطلاب النقل بعد توقف الدراسة بسبب جائجة فيروس كورونا.

وأوضح الوزير فى إنفوجراف نشره على صفحته الشخصية أنه تم تقييم الطلاب من قبل المعلمين وفق مناهج متعددة التخصصات، كما تمت إتاحة الوسائل التعليمية المساعدة منها المنصة الإلكترونية والقنوات التعليمية ومنصة إدمودو، إضافة إلى امتحان وتقييم مليون و200 ألف طالب إلكترونيا فى الصفين الأول والثانى الثانوى، كذلك تصحيح 10.4 مليون امتحان إلكترونى لضمان دقة التقييم، كما تم استخدان التابلت للوصول إلى أدوات التعلم.

وأشار الوزير إلى أنه تم امتحان وتقييم 652 ألف طالب وطالبة فى الثانوية العامة واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتأمين الامتحانات وتجهيز وتعقيم 2.216 لجنة بإجمالى 56 ألف و591 لجنة فرعية بامتحانات الثانوية العامة 2019 - 2020.

وكان العام الدراسى الحالى 2109 - 2020، توقف 15 مارس الماضى بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا مما إضطر وزارة التربية والتعليم إلى استحداث المشروعات البحثية كوسيلة لتقييم الطلاب فى مراحل التعليم قبل الجامعى فى صفوف النقل، كما عقدت الوزارة امتحانات إلكترونية وورقية لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية داخل لجان تم تأمنيها على أعلى مستوى.

