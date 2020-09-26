التعليم تكشف عن التنسيق مع الداخلية فى واقعة اتهام مدرس بالتحرش بطفلة

أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه يتم التنسيق مع الداخلية بشأن مع تم تداوله حول قيام مدرس بالتحرش بطفلة، لمعرفة بيانات المعلم وهويته والتأكد من صحة الواقعة، موضحا أنه فى حالة ما إذا تم التأكد منها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التأديبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على المدرس المتهم بالتحرش بطالبة داخل غرفة مغلقة فى منطقة الخليفة، بعد تداول فيديو بموقع التواصل الاجتماعى، وتم فحصه وتحديد هوية المتهم وضبطه.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أمس الجمعة، هاشتاج "إعدام المدرس المتحرش" قالوا من خلاله إن "مُعلم" تحرش بطفلة خلال إعطائها درس خصوصى فى منزلها، مطالبين بالقصاص من ذلك الشخص الذى تحرش بالطفلة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "مسن" يتحرش بطفلة ويحاول تقبيلها داخل غرفة، فيما طالب رواد تويتر الذين شاركوا فى الهاشتاج بضرورة القصاص من "المتحرش" وإعدامه.

وعاقب قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.