على متنها 6 آلاف راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 48 رحلة جوية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم السبت، 48 رحلة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 6 آلاف راكب، إلى عدة وجهات دولية مختلفة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأعلنت مصر للطيران، تسيير رحلاتها اليوم، بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت،أكرا، جنيف، لندن، تونس، ميلانو، موسكو، برلين، فيينا، أديس أبابا، بغداد، الخرطوم، الشارقة، تونس، بيروت، المدينة المنورة، البحرين، نيويورك، مدريد، أبوجا، بغداد، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، جدة، الرياض، الدمام و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، ثلاث رحلات جوية إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.