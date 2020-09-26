أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا 359 شابًا من مختلف المؤهلات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2955 شابًا، بالإضافة إلى استخراج 1048 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة المهنة.
وأوضح أسعد أحمد السيد، مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير عن إنجازات المديرية خلال أغسطس الماضي، أنه تم التفتيش العمالي على 556 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 18 محضر مخالفة قانون العمل، من خلال مفتشى العمل، فضلًا عن تلقى 5 شكاوى عمالية، وتم تسوية شكوى منها، وتم تحويل شكويين للقضاء، وتبقت شكويانن ما زالتا تحت البحث والدراسة.
وقال إن المديرية قامت بحملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 200 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار "كوفيد- 19"، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 359 شابًا واستخراج 1048 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة المهنة بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.