على متنها 6 آلاف راكب.. مصر للطيران تسير 48 رحلة جوية اليوم

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم، السبت، 48 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 6 آلاف راكب، إلى عدة وجهات دولية مختلفة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأعلنت مصر للطيران، تسيير رحلاتها اليوم، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، أمستردام، وأثينا، وبروكسل، وباريس، وكوبنهاجن، وروما، وفرانكفورت، وأكرا، وجنيف، ولندن، وتونس، وميلانو، وموسكو، وبرلين، وفيينا، وأديس أبابا، وبغداد، والخرطوم، والشارقة، وتونس، وبيروت، والمدينة المنورة، والبحرين، ونيويورك، ومدريد، وأبوجا، وبغداد، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، وجدة، والرياض، والدمام، و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، وثلاث رحلات جوية إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، والأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.