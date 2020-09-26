نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصر للطيران" تسير 48 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب إلى دول مختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مصر للطيران عن انطلاق رحلاتها إلى 48 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 6 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأكدت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت،أكرا، جنيف، لندن، تونس، ميلانو، موسكو، برلين، فيينا، أديس أبابا، بغداد، الخرطوم، الشارقة، تونس، بيروت، المدينة المنورة، البحرين، نيويورك، مدريد، أبوجا، بغداد، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، جدة، الرياض، الدمام و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، ثلاث رحلات جوية إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.