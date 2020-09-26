نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعات عالمية تنشر بحوثها في العدد الخامس من مجلة جامعة القاهرة الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - د. الخشت: يشارك في العدد باحثون من جامعات كامبريدج ولندن أمبريال كوليدج ونورث كارولينا وإنديانا

د. الخشت: هدفنا منذ الإصدار الأول الوصول للعالمية



أصدرت جامعة القاهرة العدد الخامس من المجلة الدولية لجامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية «JHASS»، والتي تصدر بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد «Emerald»، حيث تهتم المجلة بالأبحاث الاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن صدور العدد الخامس للمجلة يضم أبحاثا علمية من باحثين من مختلف أنحاء العالم ومن أعرق الجامعات الدولية مثل جامعات كامبريدج ولندن أمبريال كوليدج البريطانيتين، وجامعات نورث كارولينا وإنديانا من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جامعات من نيجيريا وبنجلاديش وماليزيا ومصر.

وأكد الدكتور الخشت، أن اهتمام وحرص باحثي الجامعات الدولية الكبرى على النشر في مجلة جامعة القاهرة رغم حداثتها يعد إنجازا للجامعة التي أصدرتها باعتبارها خطوة جادة نحو العالمية التي تسعى إليها الجامعة خلال الفترة الحالية، ويسهم في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعة اهتمت خلال السنوات الأخيرة بالعمل على إنشاء المجلة الدولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن اهتمامنا في الجامعة بإصدار المجلة جاء نتيجة دراسة شاملة للمنافسة عالميا في كافة التخصصات، والتي أشارت إلى أن غالبية الكليات النظرية خارج التصنيفات الدولية وهو ما يعد أزمة حقيقية بسبب عدم وجود نشر دولي في هذه التخصصات، ولذا عملنا على إيجاد حل لهذه المشكلة ليس لجامعة القاهرة وحسب، وإنما لجميع الجامعات المصرية والعربية، وهو ما نجحت فيه الجامعة من خلال توقيع اتفاقية مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية «إيمرالد» لإصدار أول مجلة بحثية دولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

ويتضمن العدد الخامس من المجلة مقال افتتاحي بقلم إيدن ين من جامعة كامبريدج البريطانية ونيلسون فيليبس من جامعة لندن أمبريال كوليدج بعنوان: «فهم عملية صنع القيم في الصناعات الثقافية: استراتيجيات لصنع وإدارة المعاني»، وقد تناول من خلاله الباحثون تقييم المنتجات الثقافية واستكشاف ما تعنيه هذه العملية للمؤسسات المشاركة في إنتاجها وتسويقها.

في حين تناولت البحوث الأخرى موضوعات: «مجتمعات السجلات الطبية الإلكترونية مفتوحة المصدر» للباحثين الأمريكيين ماثيو بيريجينو من جامعة نورث كارولينا، وبنيامين دانفورد وبول بيونديش وتيريزا كولين وبنيامين برات من جامعة إنديانا. و«تطبيق نهج مناهض للقمع في ممارسة العمل الاجتماعي".

كما تتضمن من أفريقيا مقالات للباحثين سولومون أماداسون وتريسي أوموروجيووا من جامعة بنين بنيجيريا، وذلك بعنوان «العوامل المؤثرة في ما قبل الزيارات السياحية: تطبيق على المتحف المصري الكبير» للباحثة سامية الشيخ من جامعة 6 أكتوبر. و«تشكيل الوعي عن ريادة الأعمال بين الشباب في ماليزيا» للباحثين حسليزا حسن وأبوبكر سعد من ماليزيا ومحمد صابر رحمي من بنجلاديش.

جدير بالذكر أن إدارة جامعة القاهرة نجحت في 2019 توقيع اتفاقية مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية «إيمرالد» لإصدار أول مجلة بحثية دولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وذلك انطلاقًا من توجه جامعة القاهرة والتزامها الثابت بأن تصبح منارة للبحث العلمي والابتكار إقليميًا ودوليًا. وتعد هذه المرة الثانية التي توافق فيها مؤسسة النشر الدولية «إيمرالد» على نشر مجلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل في مجال العلوم الاجتماعية، وذلك بعد موافقتها الأولى على نشر مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.